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以色列占領巴勒斯坦領土爭議 國際法院認定違法

中央社／ 海牙19日綜合外電報導

聯合國國際法院（International Court of Justice）今天發表諮詢意見，表示以色列巴勒斯坦自治區的長年占領屬「非法」，呼籲以色列立即停止並結束屯墾建設。

綜合美聯社和法新社報導，這是國際法院對以色列57年前的占領統治所發出前所未見的全面譴責。

位於荷蘭海牙的國際法院今天發表諮詢意見，隨即遭到以色列痛批「一派胡言」；巴勒斯坦自治政府則表示樂見國際法院做出「歷史性」的決定。

國際法院的諮詢意見不具約束力，但發表時機適逢以色列對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭造成的死亡人數和破壞程度令外界日益擔憂。哈瑪斯去年10月7日對以色列發動跨境襲擊，隨後引發以色列報復性攻擊。

這份諮詢意見也很可能升高以色列面臨的外交壓力。以色列國會議員昨天表決反對巴勒斯坦建國，稱其為「生存威脅」。

國際法院院長薩萊姆（Nawaf Salam）在海牙表示：「法院認定…以色列在巴勒斯坦自治區的持續存在屬非法。」

他在海牙和平宮（Peace Palace）宣讀認定結果說，以色列「有義務盡快結束其非法存在」。

國際法院還表示，以色列「有義務立即停止所有新的屯墾活動，並（從占領區）撤離所有屯墾者」。

國際法院指出，以色列的政策和做法，包括築牆，「等於吞併了大片占領區」。

以色列通常認為聯合國和國際法庭不公平且懷有偏見，因此並未派遣法律團隊出席聽證會，而是提交書面意見，稱有關各方向法院提出的問題具有偏見，未能化解以色列的安全疑慮。

以色列官員先前表示，國際法院出手干預，可能會破壞已停滯十多年的和平進程。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）抨擊國際法院的意見是「一派胡言」。

尼坦雅胡在聲明中表示：「在我們自己的土地上，在我們永恆的首都耶路撒冷，在我們祖先遺產（約旦河西岸占領區）朱迪亞-撒馬利亞（Judea andSamaria），猶太人不是占領者。」

巴勒斯坦外交部長馬里奇（Riyad Al-Maliki）則稱國際法院這項認定是「分水嶺時刻」。

國際法院表示，聯合國大會和聯合國安全理事會應該考慮以「確切方式」終結以色列在巴勒斯坦自治區的存在。然而以色列的堅定盟友美國在安理會握有否決權，有可能擋下相關決議。

以色列 巴勒斯坦 聯合國

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