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葉門青年運動宣稱 派無人機襲擊以色列特拉維夫

中央社／ 杜拜19日綜合外電報導
以色列第2大城特拉維夫遭無人機襲擊。 美聯社
以色列第2大城特拉維夫遭無人機襲擊。 美聯社

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天宣稱，以色列第2大城特拉維夫遭無人機襲擊是他們所為。以國警方證實，這場攻擊導致一名男子喪命。

法新社報導，青年運動軍方發言人薩里（YahyaSaree）在社群媒體發布聲明表示，青年運動發射了一架「名為『雅法』（Yafa）的新型無人機，能避開敵方攔截系統」。

聲明指出，無人機擊中「被占領的雅法（Jaffa）地區其中一處重要目標」，並稱「這場行動成功達成目標」。聲明提到的雅法地區，就是以色列的特拉維夫。

以色列警方今天通報，當地時間約凌晨3時（台灣時間19日上午8時），特拉維夫有一棟建築因不明原因發生強烈爆炸

警方表示爆炸後進行搜救時，發現一名男子「在他的公寓罹難」，身上有炸彈碎片造成的傷口。

以色列軍方根據初步調查，稱爆炸是由「空中目標墜落引起」，而以軍一名官員後來表示，是一架「非常巨大」的無人機造成爆炸。

以色列 伊朗 爆炸 葉門

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