以哈戰爭釀加薩公衛災難 家庭污水測出小兒麻痺病毒

在以哈戰爭導致加薩走廊公衛環境急速惡化之際，加薩衛生部和以色列衛生當局今天表示，在加薩地區的家庭污水樣本測出小兒麻痺病毒（又稱脊髓灰質炎病毒）。

法新社報導，在這些衛生當局發布檢測結果前，已有歐洲社會關懷團體公布報告說，以哈戰爭導致加薩走廊（Gaza Strip）公衛環境急速惡化，現在加薩快被這場戰爭造成的數十萬公噸人類排泄物和殘磚碎瓦「淹沒」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部指出，因戰火流離失所、擠在帳篷中生活的數以千計民眾，可能會接觸到具有高度傳染性的小兒麻痺病毒；感染這種病毒可能導致身體畸形、甚至癱瘓。

小兒麻痺病毒最常經由家庭污水或受汙染的水源傳播給人類。聯合國（UN）衛生機構早在1980年發起一場根除小兒麻痺病毒的全球行動，但這種病毒近幾年卻在阿富汗和巴基斯坦再度現蹤。

自去年10月7日爆發以哈戰爭後，加薩走廊一直是以色列軍隊猛烈攻擊的目標。加薩衛生部表示，與聯合國兒童基金會（UNICEF）共同檢測加薩走廊的家庭汙水後，從中「測出小兒麻痺病毒」。

以色列衛生部也說，以國一所實驗室從加薩污水樣本測出第二型小兒麻痺病毒。這些家庭污水正流過加薩走廊數以萬計流離失所者居住的帳篷，從這些污水測出小兒麻痺病毒「象徵一場新的公衛災難」。