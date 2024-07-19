拜登確診新冠未康復 以總理訪華府可望會晤？首要議題仍是以巴戰爭

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將在下周訪問華盛頓，美國白宮今天表示，拜登總統（Joe Biden）預計將會晤內唐亞胡，但會見與否將取決於拜登確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後的康復情形。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（JohnKirby）在記者會上表示：「內唐亞胡總理來訪，我們非常期待兩位領袖有機會能夠見面。」

內唐亞胡預定24日在美國國會發表演說。以色列媒體已報導，內唐亞胡22日將和拜登會面；但柯比表示，「我目前無法明確告訴你，實際情況會是如何」。

「我們必須優先考量總統的身體狀況和他確診後的康復情形，之後才會考量和總理的會面是否能夠進行、如何進行。」

會議的首要議題將是以色列在加薩走廊的戰爭，拜登一直敦促以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成和平協議。