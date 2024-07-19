以色列國會反對巴勒斯坦建國 聯合國秘書長失望、美重申「兩國方案」

以色列國會今天表決通過，反對巴勒斯坦建國，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）隨即表達感到失望，美國則重申支持「兩國方案」（two-state solution）。

法新社報導，古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說道，「不可以表決放棄兩國方案，秘書長對於以色列國會的決定感到非常失望」，他還稱這類計畫是以色列與巴勒斯坦實現永續和平的唯一可行途徑。

美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）指出：「我認為對此最佳回應方式，就是重申我們堅信兩國方案的力量及承諾。」

柯比告訴媒體，「我們會繼續盡其所能努力實現」兩國方案，但他不願直接評論美國重要盟邦以色列的國會表決一事。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示：「我認為可以有把握這樣說，一項反對兩國方案的立法並不會讓我們感到振奮。」