以色列國會通過決議 反對巴勒斯坦建國

以色列國會今天表決通過，反對巴勒斯坦建國，視為「生存威脅」。以色列總理尼坦雅胡昨天告訴國會議員，以軍已經「扼住哈瑪斯的喉嚨」。

法新社報導，這場表決大致上屬象徵性，但在尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預定24日向美國國會演說前立下標誌性意義。表決結果隨即引起巴勒斯坦領導層和國際社會批評。

對於美國政府致力調停以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）戰爭停火和人質獲釋協議，鷹派老將尼坦雅胡興趣缺缺，他表示擊垮哈瑪斯的「絕對勝利」指日可待，並矢言擴大軍事壓力。

以色列國會議員一早通過的決議指出，在以軍占領的土地上建立巴勒斯坦國，「會讓以巴衝突延續，破壞區域穩定」。

決議文說，在哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列，繼而引發戰爭後，此時「推動」巴勒斯坦建國，「只會對哈瑪斯及其支持者起了鼓舞作用」。

擁有120席的以色列國會以68票贊成、9票反對的表決結果通過決議。

巴勒斯坦自治政府指責以色列極右翼執政聯盟「讓區域陷入水深火熱」。

鄰國約旦表示，這場表決「嚴重違反國際法，對國際社會構成挑戰」。

法國表示「震驚」，指這項決議文與聯合國安全理事會（UN Security Council）多項決議「相互矛盾」。