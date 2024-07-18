以色列空襲加薩中部釀9死 戰車進一步挺進南部拉法市

加薩衛生部官員表示，以色列軍隊今天空襲加薩走廊（Gaza Strip）中部數個地區，造成至少9名巴勒斯坦人死亡；以軍戰車同時進一步深入加薩南部城市拉法，不過進展有限。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊衛生部表示，以色列軍隊在過去24小時發動攻勢，造成至少81名巴勒斯坦人死亡、198人受傷；這份傷亡統計名單並未區分是武裝份子或是平民。

在加薩南部城市拉法（Rafah），醫護人員表示有2人在空襲中喪生。以軍戰車突襲拉法市北部後隨即撤退，這是以軍進一步深入其他地區之前常用的戰術。

以色列軍方表示，部隊「在拉法地區會繼續進行精確、以情報為主的作戰行動」。軍方並表示，已消滅他們聲稱的一個恐怖分子小組和一個長期用來對付軍隊的發射裝置。

以軍指出，過去一天的空襲已摧毀位於加薩走廊的25個目標，部隊會繼續在加薩中部進行軍事行動，部分行動包含移除用來偵測以軍的裝置。