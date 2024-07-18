加薩臨時碼頭難耐海象 美軍宣布結束任務

美國高層官員今天表示，美國軍方透過臨時碼頭向加薩運送急需援助物資的任務已經結束，目前運送作業已經移轉到以色列港口阿什杜德（Ashdod）。

美國總統拜登對這個臨時碼頭的表現曾表示失望。這碼頭自5月中旬首次搭建以來，就因惡劣天氣一再脫落，可運作的時間大受限制。

美軍中央司令部（US Central Command）副司令庫柏（Brad Cooper）告訴記者說：「這碼頭的海上增援任務已經完成，因此不再需要使用它；目前移轉到…以色列阿什杜德港口，那邊可提供一條更耐久的途徑。」

庫柏表示，從賽普勒斯（Cyprus）到阿什杜德，然後再到加薩北部的運送工作已經開始，最近幾週有超過100萬磅的援助物資經由這條路線來運送。

庫柏表示，臨時碼頭從5月開始，就多次面臨問題，因惡劣天氣而損壞，不得不拆除，雖花費成本最終數字尚未公布，但少於先前所估計的2.3億美元（新台幣75億元）。

拜登3月宣布設置此一臨時碼頭計畫，以便在以色列和巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）交戰期間，為面臨饑荒的加薩地區運送援助物資。