以色列再襲黎巴嫩 釀5死包含3敘利亞孩童
黎巴嫩官媒報導，以色列今天襲擊黎南造成5人喪命，其中包含3名敘利亞孩童。什葉派基本教義民兵組織真主黨則宣布，對以色列北部發射多枚卡幽沙式火箭（Katyusha）進行報復。
法新社報導，黎巴嫩國家通訊社（National News Agency，NNA）報導，「3名敘利亞兒童」命喪「敵人對烏姆圖特村（Umm Toot）農地的襲擊」。
報導指出，一架「敵方」無人機鎖定黎南另一地點克法特比尼路（Kfar Tebnit road）上一部機車進行攻擊，造成兩名敘利亞人死亡。現場目擊者通報，「那輛機車上有兩個人，（遭攻擊後）許多民眾試圖接近...結果再遭襲擊」。
要求不具名的黎巴嫩安全機構消息人士告訴法新社，這兩名敘利亞人是在附近工作的「平民」。
聯合國兒童機構表示，「只要暴力持續，身處險境的孩童只會更多」。聯合國兒童基金會（UNICEF）在社群平台X上說：「今天又有3名據報在黎巴嫩南部家門前玩耍的孩童命喪空襲，這真是恐怖。」
自從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，在加薩走廊（Gaza Strip）引發戰爭以來，其盟友真主黨（Hezbollah）幾乎每天都與以軍交火。以國空軍表示，對黎南部分地區真主黨所在地點發動襲擊，包括烏姆圖特村附近雅林（Yarin）地區的一個「恐怖分子小組」。
據法新社統計，自從去年10月以來，以黎邊境跨境交火已在黎巴嫩造成511人喪生，大部分是戰士，但也包括至少104位平民。以國當局則表示有17位軍人、13位平民死亡。
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