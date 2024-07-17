快訊

林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

停火協議觸礁之際…以色列空襲加薩走廊 至少60死

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
以色列16日空襲加薩走廊造成至少60人死亡。圖為空襲後1名男孩被送往醫院急救。（歐新社）
以色列16日空襲加薩走廊造成至少60人死亡。圖為空襲後1名男孩被送往醫院急救。（歐新社）

英國衛報報導，正當加薩停火協議再次觸礁之際，以色列16日對加薩走廊的空襲行動已造成至少60人死亡，包括收容難民的學校與「人道主義區」皆成為以軍打擊的目標。

紅新月會16日指出，馬瓦希（Mawasi）的1處加油站附近因空襲爆炸導致17人死亡。該處位於地中海沿岸附近，收容上千名難民，以色列先前宣布該區為疏散區。無獨有偶，加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的一所由聯合國開設的艾爾瓦達（al-Awda）學校，同樣也遭到以色列空襲，另有16人死亡。

以色列：學校出現哈瑪斯武裝分子

以色列國防軍在聲明中解釋，因哈瑪斯武裝分子出現在學校內才發動空襲；不過，以軍並未解釋空襲馬瓦希的原因。軍方僅表示，16日的空襲行動共打擊加薩約40個目標，包括軍事建築、狙擊哨所、哨點及藏有大量炸藥的建築物。

哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織表示，所屬的戰士利用反戰車火箭與迫擊砲攻擊以國軍對。伊斯蘭聖戰組織分子也表示，其向以國南部史德洛特（Sderot）發射飛彈，但並未造成傷亡。

空襲目的在於斬首哈瑪斯軍事指揮官

過去兩週以來，以色列對包圍的巴勒斯坦領土發動數月以來最猛烈的轟炸；其中，針對馬瓦希的空襲最具致命性，目標是斬首哈瑪斯軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif），雖仍不確定戴夫是否死亡，但可確定的是至少90人死於空襲。

根據以色列國防軍聲明稿，自2023年10月爆發衝突以來，以色列國防軍已「消滅」加薩一半的哈瑪斯幹部與1.4萬名士兵。另據當地衛生單位統計，逾3.84萬名巴勒斯坦人死於以色列的報復行動，230萬人急需食物、水、醫療用品及住所。

停火協議陷入僵局

衛報指出，對於亟需提振士氣的以色列而言，擊斃戴夫是必要手段。在長達近10個月的衝突中，以色列始終無法擊殺哈瑪斯3名最高領導人中的任一位。然而，為狙擊戴夫而發動的一系列空襲，似乎導致停火與人質交換的談判進入僵局，埃及方面已證實，協商已於13日觸礁。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）發表聲明，為抗議以國「大屠殺」行動，該組織將退出談判；但如果以色列能「證實嚴肅地達成停火協議與人質交換協議」，該組織已準備好重返談判桌。

1名熟悉談判過程的巴勒斯坦官員透露，「儘管以色列加大攻擊力道，但哈瑪斯仍不希望自己被當作終止談判的戰犯，哈瑪斯希望不計代價、終止戰爭，其已展現必要的靈活性，並敦促參與協商的人讓以色列做出回饋」。

哈瑪斯也指責以國總理內唐亞胡只顧自身政治利益，罔顧協議與戰爭結束；但以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）卻樂觀地認為，「這是我們有史以來最接近協議的一次」。

衛報指出，由於雙方始終未能就換俘的身分與人數達成共識，導致停戰協議破局；加上以色列控制進入埃及的拉法，哈瑪斯與國際團體又堅持拉法要交還巴勒斯坦手中，使得情勢更形複雜。

人質 以色列 哈瑪斯 空襲 難民

延伸閱讀

美批加薩平民傷亡人數過高 以軍持續空襲釀數十死

巴勒斯坦哈瑪斯與法塔2大派系擬赴北京會談？ 陸外交部說話了

巴勒斯坦派系為解決分歧 擬7月在中國舉行會談

參觀我家的悲劇？以色列「團結之旅」，導覽見證哈瑪斯襲擊後的家園

相關新聞

停火協議觸礁之際…以色列空襲加薩走廊 至少60死

英國衛報報導，正當加薩停火協議再次觸礁之際，以色列16日對加薩走廊的空襲行動已造成至少60人死亡，包括收容難民的學校與「...

美批加薩平民傷亡人數過高 以軍持續空襲釀數十死

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控制的加薩當局表示，以色列對加薩發動3次空襲，造成數十名巴勒斯坦人喪命。儘管美國一再批評平民...

馬士基：紅海危機對貨櫃航運衝擊 已從歐亞航線擴及全球

航運巨擘馬士基（Maersk）17日表示，紅海危機對貨櫃航運的干擾，已從遠東－歐洲航線擴大至全球，並表示未來幾個月可能沒...

加薩走廊失序 聯合國獲以色列同意運送救援作業裝備

獲得以色列政府同意後，聯合國今天表示將運送更多裝甲車和個人防護裝

巴勒斯坦官員指控以色列 為報復戰爭虐待巴囚

巴勒斯坦自治政府的囚犯事務部長今天指控，自以色列與哈瑪斯（Hamas）開戰以來，以色列長期虐待巴勒斯坦囚犯，針對他們發動...

以色列致平民傷亡 美國務卿：人數多到無法接受

美國國務院發言人米勒表示，國務卿布林肯今天告訴兩名以色列高階官員，以國轟炸遭到圍困的加薩走廊，造成的平民傷亡數「高得令人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。