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馬士基：紅海危機對貨櫃航運衝擊 已從歐亞航線擴及全球

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
航運巨擘馬士基（Maersk）17日表示，紅海危機對貨櫃航運的干擾，從遠東－歐洲航線擴大至全球航運。路透
航運巨擘馬士基（Maersk）17日表示，紅海危機對貨櫃航運的干擾，從遠東－歐洲航線擴大至全球航運。路透

航運巨擘馬士基（Maersk）17日表示，紅海危機對貨櫃航運的干擾，已從遠東－歐洲航線擴大至全球，並表示未來幾個月可能沒辦法滿足所有需求。

馬士基17日發布7月亞太市場報告，指出亞洲國家是全球主要出口國，紅海亂局對亞洲出口商的影響，更勝進口商。行經蘇伊士運河的遠東及歐洲航線，直接受到紅海危機衝擊，但如今紅海危機的干擾已從遠東－歐洲航線，擴及全球航路。

以大洋洲航線為例，大洋洲貨物要連結馬士基的全球航運網路，關鍵是東南亞航運中心，但東南亞港口壅塞，衝擊到大洋洲航運。這是由於紅海亂局造成的設備短缺、運能受限，影響到替代航線和轉運中心。東南亞航運樞紐的延誤，使澳洲港口有受阻風險，如船隻抵達時須排隊入港（vessel bunching），導致等候時間變長與其他耽擱。

馬士基說，壅塞和混亂從東南亞擴及東北亞、大中華地區的港口，引發延誤。大洋洲出口商目前的供應鏈規畫，應該納入額外的前置時間。

另外，颱風季節即將到來，將影響中國大陸東部與南部，可能會進一步加劇壅塞風險。

這些地區會出現此種骨牌效應，有諸多原因。首先，主要港口壅塞，衝擊到亞洲航運樞紐，所造成的延遲和瓶頸，擴及整個系統。其次，船隻被派往不同地區，以滿足運能需求，導致航運網路重組，使全球效應擴大，波及原先未直接受紅海危機影響的地區。

馬士基指出，現今所有能航行的船隻，及之前在其他地區未充分利用的船隻，都已重新佈署，以補足運能。未來幾個月出航船隻的噸位，可能與正常時期迥異，意味要運送所有需求的能力降低。

執行長柯文勝說，紅海危機延續至2024年第3季，未來幾個月對航運業者和企業來說，同樣充滿挑戰。

紅海 蘇伊士運河 風險 馬士基

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