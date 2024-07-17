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美批加薩平民傷亡人數過高 以軍持續空襲釀數十死

中央社／ 加薩16日綜合外電報導
圖為加薩境內行駛中的軍車。 路透
圖為加薩境內行駛中的軍車。 路透

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控制的加薩當局表示，以色列對加薩發動3次空襲，造成數十名巴勒斯坦人喪命。儘管美國一再批評平民傷亡人數過高，以軍仍持續轟炸加薩。

法新社報導，加薩民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說，以色列在一個小時內，對飽受戰爭蹂躪的加薩發動3次空襲，造成至少44人死亡，數十人受傷。以色列證實其中兩次攻擊是由他們所發動。

衛生部表示，加薩南部馬瓦希（Al-Mawasi）的一個加油站遇襲，造成17人喪命，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，幾乎同時發生的另一起攻擊鎖定加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營一所由聯合國開辦的學校，奪走5條人命。

民防機構表示，第3起攻擊發生在加薩北部一處圓環，當時附近有一群人，不過當局並未提供具體傷亡情況。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早已向兩名以色列高官轉達華府「嚴重關切」以色列對加薩發動致命攻擊。

米勒在布林肯會見以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）和國家安全顧問哈尼比（TzachiHanegbi）後表示：「我們看見平民傷亡人數已從衝突高峰下滑…但仍高得令人無法接受。」

華府一直在推動以色列和哈瑪斯（Hamas）達成休戰。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）14日表示，哈瑪斯退出旨在達成協議的間接談判，以抗議以色列的「大屠殺」，包括加薩衛生部稱至少釀成92人喪命的一次大規模攻擊。

他說，當以色列「對達成停火和換囚協議展現認真的態度」，哈瑪斯才會準備重返間接談判。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言要加強對哈瑪斯施壓。

他說：「現在正是加強施壓，將所有人質帶回家，無論他們是生是死，並實現所有戰爭目標的時候了。」

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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