加薩走廊失序 聯合國獲以色列同意運送救援作業裝備

獲得以色列政府同意後，聯合國今天表示將運送更多裝甲車和個人防護裝備

進入加薩走廊（Gaza Strip），以利在當地進行人道援助作業。

路透社報導，以巴戰爭進入第10月，以軍和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰鬥已瓦解當地法律和秩序。聯合國負責「巴勒斯坦被占領土」人道事務副協調長安德森（Scott Anderson）表示，以色列這次允許聯合國對加薩走廊增援裝備，係回應聯合國上個月致函以色列對於加薩走廊安全的關切。

聯合國長期以來不斷指稱運送援助物資進入加薩走廊遭遇困難，因為以軍會審查所有入境當地的貨車才會放行。此外，聯合國也煩惱如何分送救援物資給加薩走廊

230萬名居民，因為當地已陷入「完全失序」的狀態。一位負責監偵全球飢餓情況的人士上月表示，加薩走廊當地面臨饑荒的風險很高。

安德森宣布，聯合國預定明天開始運送更多裝甲車和防衛裝備進入加薩走廊。

他告訴路透社記者，「通訊設備如手持式無線電對講機也已被核准入境」，但聯合國要求擁有穩定的網路服務

，聯合國和以色列仍在持續討論中。

聯合國表示，他們不想仰賴行動通訊基地台提供通訊服務，因為網路品質不可靠。然而，以色列當局擔心，若使用衛星通訊技術，一旦哈瑪斯取得使用，屆時哈瑪斯會藉此採取何種手段造成安全上的危害，將成為一大隱患。