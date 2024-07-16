巴勒斯坦官員指控以色列 為報復戰爭虐待巴囚

巴勒斯坦自治政府的囚犯事務部長今天指控，自以色列與哈瑪斯（Hamas）開戰以來，以色列長期虐待巴勒斯坦囚犯，針對他們發動「報復戰爭」。

法新社報導，關於獄中酷刑、性虐性侵，苛刻對待囚犯等種種指控，以色列當局一概予以否認。

巴勒斯坦自治政府囚犯事務部長法瑞斯（QaduraFares）表示：「打從決定對加薩發動戰爭的第一天起，以色列就一直在監獄和拘留中心內對囚犯進行報復戰爭。」

他在被占領的約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）召開記者會表示，巴勒斯坦囚犯被視為「人質」，這種苛刻對待是「施壓」行動的一環。

自治政府的律師馬哈伊納（Khaled Mahajna）譴責虐待行為。他說，他前往雷馬拉附近的歐佛監獄（Ofer Prison）探望被關押的加薩記者阿拉布（Mohammed Arab）和阿貝德（Tariq Abed）時，得知這些虐囚行為。

馬哈伊納說，他聽說有獄警強迫囚犯「赤裸身體趴著，將滅火器管線插入他的臀部，然後打開滅火器」，還有囚犯遭到「電擊棒」伺候。