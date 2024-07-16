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以色列致平民傷亡 美國務卿：人數多到無法接受

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

美國國務院發言人米勒表示，國務卿布林肯今天告訴兩名以色列高階官員，以國轟炸遭到圍困的加薩走廊，造成的平民傷亡數「高得令人無法接受」。

法新社報導，以色列軍方最近幾天發動數起致命攻擊，包括對一個難民營和提供平民避難的數間聯合國營運的學校。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）對此做出回應，表示將退出停火談判，導致達成停火和釋放人質協議的前景為之黯淡。

布林肯（Antony Blinken）接見兩名具影響力的以色列官員，包括戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）和國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi），表達美國嚴重關切加薩（Gaza）近日平民傷亡情況。

米勒（Matthew Miller）告訴記者，傷亡人數「仍高得讓人無法接受，我們繼續看到有太多平民在這場衝突中喪生。」

哈瑪斯在加薩的衛生部表示，以色列13日的襲擊造成甘尤尼斯（Khan Yunis）附近的馬瓦希（Al-Mawasi）難民營超過90人死亡。

以色列稱襲擊目標是哈瑪斯所屬軍事部門的首領戴夫（Mohammed Deif）和他的親信薩拉瑪（RafaSalama）。以色列軍方表示，薩拉瑪已經死亡。

一名哈瑪斯官員14日表示，戴夫仍「安好而且直接督導」軍事行動。不過外界對此仍然存疑。

米勒表示，這兩名以色列官員告訴布林肯，「他們還不確定」戴夫的生死。

以色列 哈瑪斯 布林肯

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