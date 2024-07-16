巴勒斯坦派系為解決分歧 擬7月在中國舉行會談

巴勒斯坦兩大派系「哈瑪斯」和「法塔組織」的官員今天告訴路透社，巴勒斯坦多個派系包括哈瑪斯與法塔組織在內，預定7月在中國舉行團結會談，致力解決派系間的重大分歧。

路透社報導，上述兩派系也曾於4月在中國見過面，討論進行和解，以結束17年來的政治分裂。

巴勒斯坦這兩個主要派系，正為了哈瑪斯（Hamas）與以色列的持久戰爭而日益緊張。帶領「法塔組織」（Fatah）的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）先前曾批評哈瑪斯發動戰爭，而哈瑪斯則指責阿巴斯站在以色列那邊。

哈瑪斯一派於2006年贏得議會選舉，並經由短暫內戰後於2007年接掌加薩走廊，此後兩個派系之間一直相持不下。哈瑪斯在當時內戰中，擊敗了西方力挺、忠於阿巴斯的巴勒斯坦軍隊。

以埃及為首的阿拉伯國家自2007年以來所做努力，迄今都未能結束「哈瑪斯」與「法塔組織」之間的權力分治爭議；法塔組織是巴勒斯坦自治政府的主要支柱。