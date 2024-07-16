人道團體：以色列祭圍困戰術 進入加薩愈來愈難

自2023年10月7日哈瑪斯發動襲擊以來，以色列南部地區經歷了毀滅性的打擊。這些受破壞的小型村莊被稱為「基布茲」（kibbutz），是以色列常見的集體社區體制。當前加薩戰火未見平息，而位於南部區的幾個基布茲發展出一種全新的旅遊行程——團結之旅（Solidarity Tours）——吸引世界各地的旅客造訪這些「傷痛遺址」，讓遊客實地見證哈瑪斯帶來的破壞，並且感受到當地居民的困境。然而這樣的旅遊形式也引發許多討論，其中涉及觀光經濟利益之外，在目前加薩戰事尚未終結、以色列又面臨國際壓力之下，團結之旅也受到正反不一的評價。

2024-07-16 12:04