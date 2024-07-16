人道團體：以色列祭圍困戰術 進入加薩愈來愈難
13個非政府組織（NGO）今天警告，人道團體要進入飽受戰爭摧殘的加薩變得愈來愈困難，並指控以色列軍隊阻擋當地民眾迫切需要的援助物資進入這處遭圍困的巴勒斯坦領土。
法新社報導，人道主義組織譴責「以色列有系統地阻撓援助物資運送，且持續攻擊人道援助行動」，並稱以方僅協助他們完成115項援助計畫中的53項，不到一半。
這些援助團體抨擊以色列在與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的衝突中，對加薩使用「圍困戰術」。
援助團體表示，加薩走廊240萬人口中，絕大多數棲身在所謂的「人道主義區」，這個地區如今卻成了「活躍戰鬥區」且「極度不安全」。
這些團體也批評以色列轟炸供流離失所巴勒斯坦人避難的聯合國學校。過去9天，至少有6所學校遇襲。
一份總結13個非政府組織看法的新聞稿警告：「最近發生的這些事件正在加劇人道災難，與此同時，非政府組織正持續對抗以軍不斷針對陸地行動強加的障礙。」
這些非政府組織包括國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）、「無國界醫生組織」（Doctors WithoutBorders）、「拯救兒童基金會」（Save the Children）和「挪威難民理事會」（Norwegian RefugeeCouncil）。
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