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以空襲釀92死 哈瑪斯揚言退出談判

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高官十四日說，在以軍十三日空襲，釀成至少九十二人喪生、三百人受傷後，哈瑪斯正退出和以色列的加薩停火談判。

以方宣稱其砲轟馬瓦希，旨在斬首哈瑪斯軍事領袖戴夫。但哈瑪斯高官指稱，戴夫仍直接又有效監管該團體的軍事行動。而且鑒於以方此一屠殺舉動，使哈瑪斯正退出談判。

濱地中海的馬瓦希原被指定為以哈戰爭安全區，但加薩衛生部表示，馬瓦希的罹難者中，一半是婦孺，另有三百人受傷。巴西政府十四日譴責以色列，呼籲民主世界政治領袖別對這場無止盡的屠殺保持沉默。

據轉述，哈瑪斯駐卡達政治主管哈尼雅則向參與調解的卡達及埃及等第三方說，以色列占領加薩沒有正當性，還屢屢延宕與從中作梗，屠殺手無寸鐵的平民，使哈瑪斯決定中止談判。當以色列政府表現出對停火談判和交換巴人囚犯的認真態度時，哈瑪斯就準備好恢復談判。

以色列 哈瑪斯

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