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巴西政府稱加薩遭遇無止盡屠殺 籲全球別再保持沉默

中央社／ 里約熱內盧14日綜合外電報導
巴西總統魯拉。 新華社
巴西總統魯拉。 新華社

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）領導的政府今天譴責以色列最近對加薩走廊空襲，並呼籲世界各國別「對這場無止盡的屠殺保持沉默」。

法新社報導，巴西總統府發表聲明說：「加薩走廊（Gaza Strip）發生最新一起轟炸事件，奪走數以百計無辜人命，令人難以接受。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）統治下的加薩走廊衛生部指出，南部的馬瓦希（Al-Mawasi）昨天遭遇空襲，造成至少92人死亡、300人受傷；這個地區之前才被以色列指定為地中海岸的「安全區」。

加薩民防局表示，以色列還空襲了加薩北部夏提（Al-Shati）難民營內臨時搭建的清真寺，造成20人罹難。民防局也說，當地供流離失所者避難用的一所學校，今天有15人喪生。

這項聲明中指出：「很可惡的是，他們持續懲罰巴勒斯坦全體人民。從去年開始，包括許多住在理應受到保護的人道主義區許多民眾在內，已有成千上萬人在接連不斷的攻擊中喪生。」

聲明強調，「我們（身為）民主世界的政治領袖，面對這場無止盡的屠殺不能保持沉默」。

以色列 加薩走廊 空襲

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