以色列空襲加薩南部 哈瑪斯：正退出停火談判

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）官員今天表示，在以色列對哈瑪斯軍事領袖戴夫發動攻擊後，哈瑪斯正退出加薩停火談判。

另一名哈瑪斯官員告訴法新社說，以色列昨天砲轟加薩南部難民營地，並說襲擊目標是哈瑪斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif），但轟炸之後，戴夫仍在「直接、有效地監管」行動。

哈瑪斯另一高層官員表示，由於以色列的「屠殺舉動」且一再拖延停戰談判，哈瑪斯正在退出談判。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，以色列對馬瓦希（Al-Mawasi）發動攻擊，至少造成92人死亡，其中半數是婦孺，另有300人受傷。馬瓦希位於地中海岸，被指定為「安全區」。

官員表示，哈瑪斯駐卡達的政治主管哈尼雅（Ismail Haniyeh）向國際調停人表示：「由於（以色列）占領不具正當性，且一再拖延和阻撓政策，又屠殺手無寸鐵的百姓，哈瑪斯決定中止停戰談判。」

這位官員引述哈尼雅的話說，當以色列政府「表現出對停火協議及換囚的認真態度時」，哈瑪斯就「準備好恢復談判」。

在美國的支持下，卡達和埃及已就談判居中斡旋數個月，但都未能終止戰爭。