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以色列空襲平民人道專區 加薩無處可安全棲身

中央社／ 巴勒斯坦領土馬瓦希13日綜合外電報導

以色列加薩走廊鄰近埃及邊境的南部城市拉法推進時，曾宣布馬瓦希為「安全區」，然而以軍今天對此地進行的最新一波空襲，據報造成至少90人死亡。

法新社報導，現場警報大作，婦女尖聲喊叫，孩子們從殘磚破瓦中被拉出來時渾身是血、一動也不動。一名婦女哭道：「他們做了什麼？他們只是孩子啊...7歲、12歲的孩子！」

馬瓦希（Al-Mawasi）位於加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）以西的區域，以色列今年5月下令平民從加薩走廊其他地方撤離後，馬瓦希被劃定為人道主義專區，有數十萬流離失所的民眾在此避難。

然而，如今馬瓦希遭受以哈戰爭開打後以軍最致命的空襲行動之一，當地滿目瘡痍。

根據巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部，這場「屠殺」至少導致90人喪命，其中半數為婦孺，另有約300人受傷。

不過法新社無法獨立確認傷亡人數。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱襲擊甘尤尼斯地區的目標是哈瑪斯的軍師戴夫（Mohammed Deif）。他在記者會坦言，目前尚不清楚戴夫是否已死，但「無論如何，我們都會拿下哈瑪斯整個領導階層」。

總部位於英國的慈善機構「巴勒斯坦人醫療援助」（Medical Aid for Palestinians）表示：「我們好幾個月來一直在警告，在以色列軍事轟炸下，加薩走廊沒有任何安全的地方。」

以色列 加薩走廊

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