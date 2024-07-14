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以哈停戰遙遙無期 以軍再狂轟加薩

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列近日又大舉轟炸加薩走廊，盼擊斃哈瑪斯軍方高層，但有許多平民遭受波及而傷亡。（中央社）
以色列近日又大舉轟炸加薩走廊，盼擊斃哈瑪斯軍方高層，但有許多平民遭受波及而傷亡。（中央社）

以色列不甩美國，讓停戰協議遲遲無下文！以色列軍隊13日再對加薩走廊進行轟炸，希望將哈瑪斯資深將領達伊夫與副手薩拉瑪擊斃，但不確定是否達成目標，卻已造成90人死亡、3百人受傷。美國之前曾提出三階段停戰協議，埃及與卡達也協助以、哈談判，但以色列仍不願停戰。

轟炸點靠近人道區

根據《英國廣播公司》報導，以色列軍隊13日對加薩走廊南部的馬瓦西鎮發動砲轟，該區相當靠近以色列軍隊劃設的人道區，因此引發不少平民傷亡。總理納坦雅胡為此召開記者會，表示此次行動是希望剿滅哈瑪斯的資深將領達伊夫等人，但目前尚未確定行動後達伊夫是否身亡。

納坦雅胡在記者會中強調，要將所有哈瑪斯的領導高層全部消滅，因此無意停火。哈瑪斯的領袖海尼耶因此不滿發聲明指出，納坦雅胡不願停火，還持續對加薩走廊的無辜平民進行屠殺。以色列指控達伊夫自1996年開始就策畫自殺炸彈攻擊，讓大量以色列平民死亡，因此才決定掌握情報後便發動攻擊。

停火談判1.5月無動靜

華盛頓郵報》提到，美國總統拜登雖在北約峰會記者會上表示，哈瑪斯與以色列「原則上」都同意停火，但仍有些困難要克服，停戰正朝向正面的方向走去。但有不具名埃及前官員透露，納坦雅胡根本不想談判，甚至還希望撐到美國總統大選後再做決定，畢竟比較支持以色列的川普當選機率很高。

目前以哈戰爭已經造成至少3.8萬人死亡，而此次轟炸造成90人死亡、3百多人受傷，也讓哈瑪斯認為以色列恐無意停戰。美國雖然曾於1個半月前提出停火方案，且聯合國安理會也表決通過，但目前雙方談判仍陷入僵局，哈瑪斯以多次表態願意停戰，但以色列仍不願鬆動剿滅哈瑪斯的立場。

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