加薩遭空襲至少90死 巴勒斯坦主席指美以應負責
加薩走廊今天遭受空襲，造成至少90名巴勒斯坦人喪生。巴勒斯坦主席阿巴斯表示，以色列和美國應對這起攻擊負起責任，但他也指責武裝組織哈瑪斯對加薩持久戰爭負有責任。
以色列稱今天襲擊的目標是哈瑪斯軍事首領戴夫（Mohammed Deif）。以色列總理尼塔雅胡（Benjamin Netanyahu ）在記者會中表示，目前尚不清楚是否已擊斃戴夫。「無論如何，我們都會拿下哈瑪斯（Hamas）的整個領導層。」
巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）辦公室發布聲明指出：「巴勒斯坦主席譴責這場屠殺行為，以色列政府應負起全責，而為以色列占領行為與罪行撐腰的美國政府，也應承擔責任。」 阿巴斯向來受西方國家支持。
哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，至少有91名巴勒斯坦人在今天攻擊中喪生，另有300人受傷，這是加薩走廊數週來死傷最嚴重的一次。
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）表示，以色列聲稱這場攻擊是針對哈瑪斯領導人，這說法根本是錯的，其目的只是為自己辯解。
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