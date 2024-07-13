以色列鎖定哈瑪斯高層發動空襲 釀至少71名巴人喪生

以色列一名安全軍官和以色列軍方電台表示，以色列今天發動空襲狙殺哈瑪斯（Hamas）軍事頭目戴夫。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩衛生部則說，以色列的空襲造成至少71名巴勒斯坦平民死亡。

路透社報導，這位以色列安全軍官表示，不清楚是否戴夫（Mohammed Deif）已死；以色列陸軍廣播電台（Army Radio）則說，戴夫藏身於一棟位於馬瓦希（Al-Mawasi）的建築物裡。馬瓦希是以色列劃定的人道主義專區，位於加薩南部城市甘尤尼斯（KhanYunis）以西的區域。

哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列而引發以哈戰爭，戴夫是策動攻擊的其中首腦之一，他躲過以色列7次暗殺，最近一次是在2021年，並且數十年來一直是以色列頭號狙殺目標。

加薩衛生部說，以色列的空襲造成至少71名巴勒斯坦平民死亡，另有289人受傷。

以色列國防部長辦公室表示，有鑑於加薩情勢的發展，部長葛朗特（Yoav Gallant）正在召開特別會議。以色列空襲對於正在杜哈（Doha）和開羅（Cairo）進行的停火談判所造成的影響，目前猶未可知。

一名高階哈瑪斯官員並未證實戴夫是否還活著，並聲稱以色列的妄言「純屬無稽」。

另據法新社報導，以色列軍方表示，今天襲擊馬瓦希主要是鎖定兩名哈瑪斯高官，其中一人是戴夫，另一人是薩拉瑪（Rafa Salama），他是哈瑪斯甘尤尼斯旅指揮官，同樣是策動突襲以色列的首腦之一。

以色列軍方發布聲明指出，「根據精準的情報」，以色列陸軍和空軍「對兩名高階哈瑪斯恐怖分子與其他恐怖分子藏身於平民之中的地區發動攻擊」。