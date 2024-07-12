加薩市遭以色列進攻後 瓦礫堆下找到約60具遺體

在以色列軍方宣告其在加薩走廊北部加薩市的行動結束後，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯統治下的加薩走廊官員今天表示，他們在一區的瓦礫堆下已找到約60具遺體。

法新社報導，以色列軍隊進攻加薩市（Gaza City）西部的舒賈亞區（Shujaiya）達2週後，昨天表示任務已完成。但加薩市仍持續遭受轟炸和戰鬥衝擊。

加薩市數月來最激烈的幾場戰鬥，有些正是落在舒賈亞區。加薩走廊（Gaza Strip）民防機關今天表示，在當地瓦礫堆下已發現約60具遺體。

根據哈瑪斯（Hamas）的說法，以色列在舒賈亞區的行動「摧毀了300多間住宅及100多間商家」。

當地居民奈里（Mohammed Nairi）表示，他和其他人回到舒賈亞區後，見到「難以言喻的巨大破壞。所有房屋都被粉碎」。

舒賈亞區的戰鬥、轟炸和居民逃難激增之際，各方也在阿拉伯國家卡達（Qatar）就以哈戰爭進行談判，盼能達成休戰和人質釋放協議。

美國總統拜登（Joe Biden）告訴媒體記者，美國政府持續朝達成停火協議「取得進展」，他並呼籲結束這場戰爭。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前要求讓以色列對加薩走廊沿著埃及邊界的重要地區保有控制權，但這項條件與哈瑪斯的立場相衝突，也就是停火後以色列必須從加薩走廊全境撤出。