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難耐海象而效果不彰 美將拆除加薩臨時碼頭

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美方官員今天表示，由於加薩海岸惡劣海象及多變天氣導致臨時碼頭多次脫落，他們將永久拆除這座為援助加薩物資所搭建的臨時碼頭。

法新社報導，美國為協助援助物資進入加薩走廊（Gaza Strip）以緩和當地人道災難，在加薩近岸搭建一座臨時碼頭。這座耗資2.3億美元（約新台幣74億5000萬元）、從海上連結岸邊的碼頭，自5月中旬啟用以來，就因氣候因素多次分離脫落而停擺，效率未如預期，且援助物資分配在上岸後也遇到問題。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴媒體：「我確實預期在短期內，我們會逐步結束碼頭運作。」

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在一份聲明中說：「碼頭即將終止作業，相關細節及時間規劃將在未來幾天內公布。」

臨時碼頭6月底又因大浪而與岸邊脫離，賴德指出10日重新搭建連結的努力未能成功。

賴德表示，美方人員試圖將臨時碼頭重新錨定在加薩海灘以恢復人道救援，然而最終還是因技術和天氣相關因素以失敗告終，至於支援船隻與設備也將回到以色列的

阿什杜德（Ashdod）待命等後續通知。

臨時碼頭5月時因天候惡劣受損，一度為修復而移除，隨後於6月7日修好，但6月14日又因天氣預報將出現大浪而預防性拆除，類似狀況在6月下旬反覆出現，讓臨時碼頭幾淪虛設。

鑒於以色列在陸上阻撓援助物資交付加薩，美國總統拜登是今年3月發表國情咨文時，宣布於加薩搭建臨時碼頭的計畫。

碼頭 美國

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