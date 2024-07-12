堅決控制加薩沿埃及邊境 尼坦雅胡列停戰條件

以色列總理尼坦雅胡今天要求，在與哈瑪斯（Hamas）達成任何停戰協議裡，都需有以色列應保有沿埃及邊界關鍵加薩領土的控制權這一條件。

法新社報導，這個條件與哈瑪斯先前要求以色列軍隊在停火後應全面退出加薩走廊的立場相左。

以色列本月5日和10日皆派員赴卡達（Qatar）協調停火協議，為和平帶來一絲曙光。

在以方談判人員結束於卡達與調停各方的談判返國後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示以色列需阻止武器從埃及交到哈瑪斯手中，這是以色列在與達成哈瑪斯停戰協議的4項條件之一。

尼坦雅胡沒說控制相關地帶的要求是否為永久性，但這是第一次以色列堅決表態，要保留加薩埃及交界的拉法關卡（Rafah border crossing）以及加薩沿埃及邊界名為費城走廊（Philadelphi corridor）的地帶。

尼坦雅胡表示，日前由情報局摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）所率的以方代表團前往卡達首都杜哈（Doha），目的就是為確保4項「鐵律」，當中的核心包含需徹底摧毀哈瑪斯、所有人質安返，以色列才有可能停戰。

尼坦雅胡還重申，要停止讓武器從埃及流入哈瑪斯，「首先與最重要者，是經由以色列控制費城走廊這個軸心和拉法關卡，不讓武裝分子在加薩北部重新集結，並確保最大數量的人質獲釋」。

儘管美國對日前的卡達談判表示「謹慎樂觀」，但尼坦雅胡仍誓言繼續「全力」與哈瑪斯作戰，稱將去年10月7日哈瑪斯跨境突襲所綁架的人質平安救回是當前的「神聖任務」。