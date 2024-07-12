以軍調查去年哈瑪斯突襲 承認未能保護平民

以色列軍方今天就去年10月7日哈瑪斯的毀滅性突襲事件公布首份調查報告，承認有重大安全漏洞，未能保護受創最嚴重的社區之一貝里（Be'eri）集體農場（Kibbutz）公民。

路透社報導，貝里社區居民約有1000人，哈瑪斯（Hamas）突襲事件造成100多人死亡，32人被擄到加薩走廊（Gaza Strip），目前還有11人留在那裡。

以色列軍方表示，他們調查了當天發生的一連串事件、戰鬥和安全部隊的行為。突襲發生幾週後，路透社和其他媒體已披露一些細節。

雖然以軍承認未能保護貝里的平民，但讚揚了貝里居民的勇敢，包括快速反應小組，儘管他們在人數上遠遠落後，但仍試圖擊退來犯的武裝分子。

調查發現，以色列軍方對哈瑪斯武裝分子大規模滲透以色列的情況毫無準備，當地兵力不足，直到中午，也就是攻擊開始幾小時後才清楚了解事情的經過，沒有及時警戒貝里的居民，戰鬥也不協調。

武裝分子當時在一棟房屋中扣押約15名人質，目擊者稱以軍戰車開火造成13人死亡。然而調查報告指出，「據其所知」，沒有人因戰車開砲而死亡，「大多數人質很可能是被恐怖分子殺害」。

軍方表示：「房屋內傳來槍聲，恐怖分子宣布打算自殺和殺害人質後，部隊決定闖入以拯救人質。」

報告寫道：「調查小組發現屋內的平民沒有受到戰車砲彈傷害。」不過，還需要進一步調查以確定屋內人質是如何死亡，有跡象顯示他們是被槍手殺害。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天要求對10月7日突襲事件的安全漏洞進行國家級調查，調查對象應包含他自己和以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）。