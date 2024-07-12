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拜登：以哈戰爭應立即終結 以色列不得占領加薩

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，以色列和哈瑪斯戰爭現在就得停止，且以色列在戰後不得占領加薩走廊。拜登告訴媒體，以哈雙方雖然都同意他的停火架構，但仍有分歧需要彌合。

路透社報導，拜登在記者會上表示：「以色列和（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）現在都同意這項架構。因此我派出我的團隊到當地敲定細節。」

拜登5月底詳述3階段提議，目的在實現停火、釋放在加薩走廊（Gaza Strip）的人質和以色列關押的巴勒斯坦囚犯，以及以色列從加薩撤軍並重建這塊沿海飛地。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）和美國中東特使麥格克（Brett McGurk）本週在中東會晤當地對等官員，討論這項停火協議。

拜登在記者會上說：「這些問題很艱難、很複雜，仍有分歧需要彌合。我們正取得進展，形勢趨於正向。我決心要達成這項協議，讓這場戰爭畫上休止符，戰爭現在就該停止。」

哈瑪斯接受了美國計畫中的重要一部分，放棄了原本要求以色列在簽署協議前先承諾永久停火的訴求。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則堅持主張，這份協議不得阻止以色列在達成戰爭目標前繼續戰鬥。在以哈戰爭開打時，尼坦雅胡曾矢言要消滅哈瑪斯。

尼坦雅胡的辦公室昨天表示，尼坦雅胡致力達成加薩停火協議，前提是以色列的紅線受到尊重。

拜登今天向媒體表示，以色列不得占領加薩，同時也對以色列的戰時內閣有所批評，稱「以色列有時不是很合作」。

以色列 戰爭 拜登

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