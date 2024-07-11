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西班牙總理赴北約峰會 籲勿對加薩持「雙重標準」

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）加入北約成員國支持烏克蘭的行列，今天並力促西方勿對加薩（Gaza）衝突抱持「雙重標準」。圖／美聯社
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）加入北約成員國支持烏克蘭的行列，今天並力促西方勿對加薩（Gaza）衝突抱持「雙重標準」。圖／美聯社

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）加入北約成員國支持烏克蘭的行列，今天並力促西方勿對加薩（Gaza）衝突抱持「雙重標準」。

桑傑士領導的西班牙政府，今年5月與挪威和愛爾蘭共同宣布承認巴勒斯坦的國家地位，同時抨擊以色列哈瑪斯（Hamas）的戰爭行為，此舉惹怒了以色列的右翼政府。

桑傑士在北約75週年峰會表示，如果告訴人民，我們支持烏克蘭是基於捍衛國際法的立場，那我們也應該對加薩有同樣的支持。

這位社會主義領袖說，西方應該採取「一致的政治立場」，「沒有雙重標準」。

桑傑士說，國際需要加緊行動，阻止這場影響巴勒斯坦人的「駭人人道危機」，並呼籲召開國際和平會議，推動巴勒斯坦建國。

桑傑士又說，「我們需要為立即且緊急的停火創造條件」，而「黎巴嫩情勢確實存在升級風險」。

桑傑士表示，他也支持「烏克蘭之類國家的民主、自由與生存權」。

北約成員國在峰會宣布，基輔（Kyiz）正在加入北約「不可逆」的道路上。

以色列 北約 哈瑪斯 巴勒斯坦 烏克蘭 西班牙

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