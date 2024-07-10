用不到20天！美軍砸百億建加薩人工碼頭 幾天後恐永久拆除

美國海軍兩個月前斥資3.2億美元（約105億台幣）在加薩沿岸興建臨時浮動碼頭，用於運送人道物資，上月底遭遇惡劣天氣暫時關閉，但根據未具名官員最新說法，碼頭幾天後可能會永久拆除，撐不到預期的8月甚或9月。

衛報報導，今年3月，美國總統拜登發表國情咨文宣布在加薩沿岸建立一座臨時碼頭，以利運送人道物資緩解巴勒斯坦人匱乏需求。路透指出，美軍斥資3.2億美元打造。該碼頭也在5月17日正式啟用。

不過，地中海東部靠近加薩沿岸一帶，進入夏季後海象不穩定，導致碼頭時常關閉、重啟。最近一次在6月28日因惡劣天氣暫時關閉，預計當地時間10日重啟。

至今，真正營運的天數不超過20天，大多時候物資都出於安全考量僅僅是堆在賽普勒斯海灘。

不過美聯社引述未具名官員指出，碼頭恐怕會在幾天後永久關閉。對此美國中央司令部或美國國際開發署均未置評。

而知情的人道員工過去幾周也多透露，碼頭恐怕撐不過7月。

儘管碼頭最初目的就是解一時燃眉之需，可是美國官員6月才向路透表示會運作到8月或9月。

在過去兩個月的時間，碼頭約運送8800噸物資，大約是500輛卡車，相當於以哈戰爭前單日的運載量。