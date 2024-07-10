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以色列4天4度空襲加薩學校 至少29死多為婦孺

中央社／ 開羅/加薩9日綜合外電報導
以色列坦克在以色列與加薩邊境附近進行演習。 路透
以色列坦克在以色列與加薩邊境附近進行演習。 路透

加薩南部一處讓流離失所民眾避難的學校今天遭遇空襲，醫護人員說至少29死多為婦孺。這是4天來4度發生這類事件，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」歸咎於以色列

綜合法新社和路透社報導，以色列軍方表示曾對此區發動空襲，已在調查有關平民受害的消息。以軍已承認自6日以來在加薩走廊（Gaza Strip）發動另外3起空襲，目標是被用來當庇護所的學校。

加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser Hospital）消息人士說，附近城鎮阿巴桑（Abasan）艾爾瓦達（Al-Awda）學校入口遭遇空襲，並說有29人喪命，數十人受傷。

巴勒斯坦醫護人員說，這波空襲打中學校外頭流離失所家庭的帳篷區，造成至少29人喪生，多數是婦孺。

哈瑪斯（Hamas）治下的加薩當局媒體辦公室指控以色列發動「可怕的屠殺」，也說罹難人數是29人，「多數」是婦孺。

一名目擊者告訴法新社：「我們當時坐在學校門口…突然在沒有任何警告的情況下，火箭就發射了。」

以色列軍方表示，以色列空軍利用了「精準彈藥」空襲學校附近的「哈瑪斯軍事支翼恐怖分子」，聲明還說「這起事件正在調查中」。

哈瑪斯治下的加薩有關當局說，前3天的學校遇襲事件奪走至少20條人命。以色列則說，這3起空襲都是鎖定藏身學校的哈瑪斯武裝分子。

哈瑪斯治下的加薩當局媒體辦公室主任薩瓦布塔（Ismail Al-Thawabta）說，以軍今天也空襲加薩中部，造成巴勒斯坦人60死、數十傷。

居民說，以色列戰車開進加薩市（Gaza City）的特拉哈瓦區（Tel Al-Hawa）、西傑亞區（Shejaia）及沙布拉區（Sabra），砲轟道路和建築物，迫使他們逃離家園。以軍先前在社群媒體發文下令疏散加薩市東部和西部多個區域，包括上述3區。

以色列 哈瑪斯 空襲

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