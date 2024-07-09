以哈休戰差臨門一腳 美以情報首長7/10赴杜哈

消息人士向法新社透露，美國和以色列情報首長10日將到杜哈（Doha），討論關於以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩的停火協議。

據消息來源今天指出，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）的首長巴尼亞（David Barnea）10日在赴卡達首都杜哈，還說兩人將會和卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）會面。

卡達在今年2月時就已經收到來自哈瑪斯（Hamas）對加薩的新停火提議。在埃及與美國支持下，卡達已在幕後穿梭數月，力促加薩（Gaza）地區的停火和釋放人質協議。

在各方最新力促以哈達成協議的努力下，巴尼亞曾於5日到過杜哈；埃及也預計在本週舉行相關會議。

據這位不願具名的消息人士告訴法新社，之前在杜哈的相關會議聚焦於「設法將剛開始提出的休戰，過渡到可持續更久的平靜階段」。

近期關於以哈停戰的討論著重於美國總統拜登5月底所提出的一份架構，當時拜登說這份架構是由以色列所擬議。

巴勒斯坦方面的知情官員今天告訴法新社，雖然哈瑪斯

的代表團會參加與以色列的非直接談判，但以哈雙方目前仍有幾項歧見，包含以色列拒絕釋放遭重判、已在以色列服刑逾15年的100名巴勒斯坦囚犯。

囚犯中有哈瑪斯、法塔（Fatah,巴解組織最大派系,目前主要在約旦河西岸）、巴勒斯坦人民解放陣線（Popular Front）、伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）等團體的高層。

哈瑪斯上週暗示，他們願放棄堅持徹底停火；徹底停火已屢遭以色列所拒。

巴方官員表示，其他歧見還有哈瑪斯要求以色列需於休戰期間完全撤出與加薩與埃及交界的拉法（Rafah），以及加薩沿埃及邊界名為費城走廊（Philadelphi corridor）的地帶；其他爭執點尚包含在加薩流離失所民眾的返家議題。