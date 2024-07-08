摩洛哥人遊行挺巴勒斯坦人民 呼籲政府與以色列斷交

數千名摩洛哥人今天在北部城市丹吉爾（Tangier）展開示威遊行，以表達對於巴勒斯坦人民的支持，同時呼籲政府中止與以色列的外交關係。

法新社報導，這場抗議活動集結了左翼政黨和伊斯蘭主義運動團體，抗議者在活動中高喊：「加薩（Gaza）並不孤單」。

自上個月有報導稱一艘以色列船隻停靠在摩洛哥丹吉爾港進行補給後，抗議者就走上了街頭。

根據以色列媒體報導，這艘船從美國航向以色列，於6月19日在丹吉爾停靠。

但摩洛哥當局迄今未證實這些報導。

摩洛哥6月24日宣布向加薩人民提供40公噸醫療援助。自去年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列發動史無前例的襲擊後，加薩地區飽受以色列報復性攻擊的蹂躪。

法新社根據以色列官方數據統計，哈瑪斯的攻擊行動造成1195人死亡，其中大部分是平民。武裝分子還劫持了251名人質，目前仍有116人被關押在加薩，其中42人被以色列軍方判定已經死亡。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部數據，以色列發動的報復性攻擊，迄今已造成加薩至少3萬8153人死亡，其中大部分是平民。

今日在摩洛哥的示威活動也呼籲政府中止與以色列的外交關係。

根據美國斡旋的「亞伯拉罕協議」（AbrahamAccords），摩洛哥繼阿拉伯聯合大公國、巴林與以色列關係正常化後，於2020年底與以色列建立外交關係。

根據該協議，美國承認摩洛哥擁有對西撒哈拉爭議領土的主權。

自去年10月加薩戰爭爆發以來，摩洛哥已發生數起示威活動。

摩洛哥當局也正式譴責以色列在打擊哈瑪斯的戰爭中「公然違反國際法規定」。

但沒有任何跡象表明摩洛哥會斷絕與以色列的外交關係。