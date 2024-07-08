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以色列：加薩停火協議須允許恢復戰鬥至實現目標

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天表示，任何加薩停火協議都必須允許以色列恢復戰鬥，直至實現目標。美國先前提出一項旨在結束以色列與哈瑪斯長達9個月戰爭的計畫，預計重啟談判。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）5天前接受這項計畫的關鍵部分。哈瑪斯的兩名官員今天說，正等待以色列對最新提案的回應。

美國總統拜登今年5月提出一項3階段計畫，由卡達和埃及居中斡旋，目標是結束戰爭，並讓被扣押在加薩約120名以色列人質回家。尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）預定今晚就談判後續步驟舉行磋商。

哈瑪斯已放棄一項關鍵要求，即希望以色列在簽署協議前先承諾永久停火。一名不願透露姓名的哈瑪斯消息人士昨天告訴路透社，哈瑪斯將允許談判，並在為期6週的第一階段實現這一目標。

但尼坦雅胡說，他堅持協議不得阻止以色列恢復戰鬥，直到實現戰爭目標。在戰爭初期，這些目標被定義為瓦解哈瑪斯的軍事和治理能力，並救回人質。

尼坦雅胡說：「以色列同意並受到拜登總統歡迎的計畫，將允許以色列在不違背其他戰爭目標的情況下救回人質。」

他說，這項協議還必須禁止透過加薩和埃及邊境走私武器給哈瑪斯，且不應允許數以千計武裝分子返回加薩北部。

以色列 哈瑪斯 戰爭

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