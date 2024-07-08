以色列示威者上街遊行 盼政府達成加薩停戰協議

數以千計以色列抗議人士今天在特拉維夫街頭遊行，反覆高呼「我們不會放棄」，他們連續第2天對政府施壓，要求達成停戰協議，讓目前被囚於加薩的人質獲釋返家。

法新社報導，抗議人士希望以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）達成停戰與釋放人質的協議，否則下台。

這場在以色列全境發動的「擾亂日」（disruptionday）抗議活動從今天上午6時29分展開，呼應巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日清晨對以色列南部發動攻擊、引爆以哈戰爭的時間點。

抗議人士裴利格（Yoni Peleg）稱這次行動是「全國人民發出最後的呼救聲，協助我們結束戰爭，幫我們找回同胞。」

裴利格說：「現在，他們應該下台承擔責任，讓其他人來嘗試修復他們在這裡毀掉的一切。」

抗議人士在特拉維夫（Tel Aviv）一處十字路口阻擋交通，呼籲政府為仍遭哈瑪斯扣押的人質達成協議。

以色列宣稱仍有116人遭到扣押，軍方表示其中有42人已經死亡。

住在特拉維夫的57歲社會工作者納蒂夫（OrlyNativ）加入了揮舞旗幟的示威行列，他說，「我們受夠了」。

納蒂夫表示：「政府不在乎人們的想法，也未採取任何措施，將我們的兄弟姐妹從加薩（Gaza）帶回來。」

法新社根據以色列官方數據所作的統計，哈瑪斯10月7日的突襲造成1195人死亡，其中大部分是平民。

哈瑪斯統治下的加薩衛生部則說，以色列的報復行動已導致加薩地區至少3萬8153人死亡，其中大多仍是平民。