快訊

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

新青安房貸幫到誰？李同榮：三種人受益 年輕人深受其害

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件 保住「金雞母」江坤俊

以色列示威者上街遊行 盼政府達成加薩停戰協議

中央社／ 特拉維夫7日綜合外電報導

數以千計以色列抗議人士今天在特拉維夫街頭遊行，反覆高呼「我們不會放棄」，他們連續第2天對政府施壓，要求達成停戰協議，讓目前被囚於加薩的人質獲釋返家。

法新社報導，抗議人士希望以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）達成停戰與釋放人質的協議，否則下台。

這場在以色列全境發動的「擾亂日」（disruptionday）抗議活動從今天上午6時29分展開，呼應巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日清晨對以色列南部發動攻擊、引爆以哈戰爭的時間點。

抗議人士裴利格（Yoni Peleg）稱這次行動是「全國人民發出最後的呼救聲，協助我們結束戰爭，幫我們找回同胞。」

裴利格說：「現在，他們應該下台承擔責任，讓其他人來嘗試修復他們在這裡毀掉的一切。」

抗議人士在特拉維夫（Tel Aviv）一處十字路口阻擋交通，呼籲政府為仍遭哈瑪斯扣押的人質達成協議。

以色列宣稱仍有116人遭到扣押，軍方表示其中有42人已經死亡。

住在特拉維夫的57歲社會工作者納蒂夫（OrlyNativ）加入了揮舞旗幟的示威行列，他說，「我們受夠了」。

納蒂夫表示：「政府不在乎人們的想法，也未採取任何措施，將我們的兄弟姐妹從加薩（Gaza）帶回來。」

法新社根據以色列官方數據所作的統計，哈瑪斯10月7日的突襲造成1195人死亡，其中大部分是平民。

哈瑪斯統治下的加薩衛生部則說，以色列的報復行動已導致加薩地區至少3萬8153人死亡，其中大多仍是平民。

人質 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

真主黨無人機空襲戈蘭高地 鎖定以色列情報基地

露曙光？哈瑪斯放棄1關鍵要求 加薩3階段停火提議「有機會」達成

哈瑪斯：以色列空襲聯合國學校 加薩走廊16人喪命

內唐亞胡與拜登通話！以色列同意再派團談判 關鍵僵局現突破

相關新聞

伊朗新總統 盼改善與西方關係

紐約時報七日報導，伊朗改革派總統當選人裴澤斯基安雖已承諾重用該國最菁英的全球主義外交官，令伊朗與西方關係改善更具希望，但...

露曙光？哈瑪斯放棄1關鍵要求 加薩3階段停火提議「有機會」達成

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與埃及官員6日宣布，該組織已初步同意美國支持的加薩3階段停火協議提案，並放棄以色列承諾永久停戰的關...

加薩和平露曙光 哈瑪斯擬接受美國方案分階段停火 內唐亞胡未回應

以色列與哈瑪斯(Hamas)的停火談判僵持數月，哈瑪斯要求任何協議都必須包括徹底結束戰爭的條款，談判因而陷入困境：哈瑪斯...

加薩學校遇襲孩童殞命 以軍：目標是激進分子

加薩衛生當局表示，當地中部一所被流離失所巴勒斯坦家庭當成避難所的學校今天遭以色列襲擊，造成至少16人喪生。以色列則表示他...

和哈瑪斯仍有分歧 以國官員將赴卡達展開新停火談判

以色列今天表示，在如何達成加薩停火與釋放人質方面，以色列與「哈瑪斯」（Hamas）之間仍存有「分歧」，以色列下週將派出代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。