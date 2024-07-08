真主黨無人機空襲戈蘭高地 鎖定以色列情報基地

黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）今天表示，針對以色列吞併的戈蘭高地（Golan Heights）山頂軍事情報基地，發動了無人機攻擊。

法新社報導，這是跨境交火不斷升級、引發全球恐慌的最新事件。

伊朗支持的哈瑪斯（Hamas）10月7日攻擊以色列引發加薩走廊戰爭以來，其盟友真主黨幾乎每天都與以軍交火。

真主黨在聲明中宣布其空軍執行了「最大規模的行動」，稱其武裝分子連續派出多個無人機中隊瞄準赫蒙山（Mount Hermon）的偵察中心。

以色列軍方表示，一架無人機「墜落在赫蒙山地區的空地上」，但「無人受傷」。

真主黨表示，是因為昨天一名特工在黎巴嫩東部距邊境約100公里的攻擊中被殺，才發動這場無人機攻擊。

真主黨表示，赫蒙山攻擊鎖定的目標是情報系統，摧毀了系統，並引發大火。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）辦公室表示，葛朗特今天稍早在赫蒙山視察了部隊。

軍方另外兩份聲明表示，戈蘭高地警報響起後，其防空系統「成功攔截」了從黎巴嫩越境的多個「空中目標」。