伊朗新總統 盼改善與西方關係

紐約時報七日報導，伊朗改革派總統當選人裴澤斯基安雖已承諾重用該國最菁英的全球主義外交官，令伊朗與西方關係改善更具希望，但他的權限大多限於內政。有專家認為，掌握政治和宗教實權的最高領袖哈米尼會極力限制新總統的對外議程；另外，何時及如何動用伊朗軍力的決定權，也仍屬於哈米尼和伊朗伊斯蘭革命衛隊。

心臟外科醫師出身的裴澤斯基安六日確認以約五成四得票率，擊敗極端保守派對手賈立里。這次改選起因於前總統萊希五月意外空難亡故，正值中東局勢因加薩戰爭緊張，德黑蘭也因其核計畫與西方鬧僵，且伊朗受國際制裁影響的經濟情勢讓民眾怨聲載道。

裴澤斯基安是國會議員、前衛生部長，但少有直接外交政策經驗。曾任美國前總統歐巴馬特別助理的長期中東談判專家羅斯說，裴澤斯基安對外對內均表現更務實、對抗性較低的姿態。但紐時指出，伊朗一切重要政策仍是哈米尼做主，尤其外交和核計畫方面。

裴澤斯基安曾說決心擘畫國際參與政策並支持緩和與西方關係，以期終止制裁，希望與以色列以外多數國家促進交流，也警告不宜過度押寶在與中國大陸、俄羅斯的結盟。但外交官和分析家說，伊朗近年轉趨強硬的外交政策很可能持續，包括與其他威權國家結盟深化。

伊朗政軍體系另一要角革命衛隊也與哈米尼緊密結盟，他們可決定是否在伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、葉門等地動用其代理人勢力。美國智庫外交關係協會伊朗專家塔基選前撰文說，伊朗與其代理人的「抵抗軸心」極成功，不太可能有人尋求中斷這項政策。