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露曙光？哈瑪斯放棄1關鍵要求 加薩3階段停火提議「有機會」達成

中央社／ 開羅7日綜合外電報導
圖為7月3日，在以色列與哈馬斯衝突期間，以色列軍車在加薩走廊南部運送一群士兵和記者。路透
圖為7月3日，在以色列與哈馬斯衝突期間，以色列軍車在加薩走廊南部運送一群士兵和記者。路透

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與埃及官員6日宣布，該組織已初步同意美國支持的加薩3階段停火協議提案，並放棄以色列承諾永久停戰的關鍵要求。2名哈瑪斯官員今天表示，該組織正等待以色列對其提議的回應。

路透社6日引述匿名消息人士說法報導，經過私下談判後，哈瑪斯（Hamas）已放棄先前提出的1項關鍵要求，即以色列承諾永久停火前，不會簽署任何停火協議。哈瑪斯還同意，永久停火問題將留待停火協議簽訂後的第1階段進行談判。

熟悉國際調停行動的巴勒斯坦官員表示，一旦以色列接受上述提議，以哈雙方就可能達成1項框架協議，並終結長達9個月的以哈戰爭。

以色列談判團隊1名不願透露姓名的消息人士5日也透露，現在確實「有機會」達成加薩停火協議。

哈瑪斯消息人士指出，只要談判可確保停火協議的第2階段繼續執行，根據新提議，調停人將保證暫時停火、向加薩提供人道援助，以及以國軍隊撤軍。

近日，華盛頓、以色列和卡達當局在卡達首都杜哈（Doha）積極進行「穿梭外交」（shuttlediplomacy），以推動簽署加薩停火和換俘協議。哈瑪斯的流亡領袖人就在杜哈。

美聯社報導，美國支持的以哈戰爭「3階段」停火協議將以「全面且徹底」、為期6週的停火開始。在此期間，年老、患病者和女性以國人質將獲釋，以換取數百名巴勒斯坦人質。以軍將撤離加薩的人口稠密地區，並允許流離失所者返回加薩北部的家園。

第1階段進行之際，以哈雙方代表和調停人也將就第2階段協議內容展開談判，以釋放剩餘的以國男性人質，包括平民和士兵。以方也將釋放更多巴勒斯坦囚犯和被拘留者。第3階段則包括歸還所有剩餘人質，包括罹難者遺體，並展開為期1年的戰後重建計畫。

要求匿名的1名哈瑪斯官員今天告訴路透社，「我們已將我方答覆通知調停人，正在等待（以色列）占領軍回覆。」

另名熟悉停火談判進展的巴勒斯坦官員也稱，以色列代表正與卡達談判。

該名官員今天告訴路透社，「他們已與卡達討論哈瑪斯的提議，並承諾在數天內給出以色列方面的答覆。」

另一方面，以色列各地今天爆發示威活動，目的是施壓以國政府與哈瑪斯達成換俘協議。大批示威者封鎖道路，並在政府部會首長住家門外站崗抗議。

根據以國媒體，示威活動於當地時間上午6時29分開始，與去年10月7日哈瑪斯跨境突襲以色列的時間一致。

示威民眾走上街頭，在尖峰時段造成全國各地重要幹道交通堵塞。他們還在連接特拉維夫（Tel Aviv）與耶路撒冷（Jerusalem）的主要高速公路上燃燒輪胎，之後遭警方驅離。

然而，也有一些以色列民眾不認同示威者的訴求，並敦促總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府拒絕停火協議並繼續戰鬥，直到實現以色列設定的所有目標。

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