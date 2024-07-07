歐盟持續紅海護航行動 在亞丁灣摧毀2架無人機

歐洲聯盟（EU）海軍紅海護航行動「盾牌」（Aspides）任務表示，其薩拉號巡防艦（Psara）今天在亞丁灣（Gulf of Aden）摧毀2架無人飛行載具（UAV）。

路透社報導，「盾牌」任務始於今年2月，目的是應對與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）以無人機和飛彈攻擊紅海（Red Sea）船隻。

青年運動近幾個月來一直襲擊往來紅海商船，宣稱這些行動是為支持在加薩走廊（Gaza Strip）與以色列作戰的巴勒斯坦人。

包括美國在內的其他國家，也在這個地區部署了海軍部隊。

青年運動對船隻的攻擊，迫使船商去年11月起必須繞行非洲南部，航行距離大增且成本更高。