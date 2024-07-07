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哈瑪斯：以色列空襲聯合國學校 加薩走廊16人喪命

中央社／ 加薩走廊6日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）表示，以色列今天對一所聯合國在加薩走廊經營的學校發動空襲，導致16人喪生，當時有數千名流離失所民眾在這所學校避難。

法新社報導，以色列軍方指出，其戰機鎖定的攻擊目標，是在加薩走廊（Gaza Strip）中部難民營紐瑟拉特（Nuseirat）一所學校周遭活動的「恐怖分子」，他們把該地區當作藏身處，計劃並攻擊以國軍人。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部譴責空襲是「可憎的大屠殺」，並指約有50名傷者被送往醫院。

根據哈瑪斯當局的媒體辦公室，這所學校遇襲時約有7000人在此避難，空襲後許多人蹣跚走在殘磚破瓦間尋找生還者。

哈瑪斯當局表示，這所學校是由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）經營，且大部分傷亡者是「兒童、女性及長者」。

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