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以派情報頭子率團赴卡達 談加薩停火和人質協議

中央社／ 耶路撒冷5日綜合外電報導

消息人士指出，以色列總理尼坦雅胡今天下令情報頭子率團前往卡達，與調停者就加薩停火會談，有可能促成哈瑪斯武裝分子釋放去年10月7日突襲擄走的人質。

綜合法新社和路透社報導，在看好可能出現突破的新氛圍中，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚與安全內閣舉行會議，研議經卡達和埃及調停者傳來的新哈瑪斯（Hamas）提議。

以色列相信數十名人質仍在加薩（Gaza）存活著，由於這個飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦領土傷亡攀升，雙方面臨達成協議的國際壓力也持續升高。

一名知情人士表示，以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）帶領一個代表團前往卡達，卡達居中調解已經數個月之久。巴尼亞預計今天抵達卡達首都杜哈（Doha）與總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）見面。

因事屬敏感要求匿名的消息人士表示：「他將與卡達總理會面進行討論，目的在拉近雙方就加薩問題達成協議。」

白宮指出，美國總統拜登在與尼坦雅胡通話中，對派出代表團的決定大加讚許。拜登對以色列談判者與調停者「接洽」以試圖「敲定協議」的決定表示歡迎。

美國高階官員指出，美國認為以色列和哈瑪斯「有相當大的機會」就停火和釋放人質達成協議。

美國高階官員說，哈瑪斯對可能與以色列達成人質釋放協議的立場已進行相當大的調整，表達希望達成協議，成為實現永久停火的一步。

這名官員在記者會表示，「我們已有所突破」，但在執行協議上仍有一些問題有待解決，預計幾天內還不會達成協議。

以色列 卡達 美國

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