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內唐亞胡與拜登通話！以色列同意再派團談判 關鍵僵局現突破

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列總理內唐亞胡決定，再派遣談判小組與哈瑪斯討論釋放人質協議。美聯社
以色列總理內唐亞胡決定，再派遣談判小組與哈瑪斯討論釋放人質協議。美聯社

以色列總理內唐亞胡決定，派遣談判小組與哈瑪斯討論釋放人質協議，白宮稱哈瑪斯針對停火協議的提案包括重大突破；內唐亞胡也已與美國總統拜登通話，討論以哈之間停火協議進展。

BBC報導，內唐亞胡決定派談判小組，和哈瑪斯討論人質釋放協議，拜登對事態發展表示歡迎。

有關哈瑪斯最新回應的細節尚未公開，但有巴勒斯坦官員告訴BBC，哈瑪斯在拜登提出加薩停火計畫的一開始，就不再要求全面停火。

美國政府一名高級官員稱，哈瑪斯已經同意對其立場進行相當重大的調整。官員指出，在關鍵僵局上取得突破，但也強調，這不意味著相關交易會在近幾天內完成，並指拜登和內唐亞胡4日通話，討論人質釋放和停火談判問題。

內唐亞胡 哈瑪斯 拜登

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