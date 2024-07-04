真主黨報復以色列空襲 以軍再轟炸黎巴嫩南部

黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）一名高階指揮官昨天命喪以色列空襲後，以國北部接壤黎國地區和以國併吞的戈蘭高地今天因真主黨的火箭彈攻擊和空襲發布警報。

法新社報導，以色列軍方表示，從西岸納哈瑞雅（Nahariya）到東部戈蘭高地（Golan Heights），他們在短短90分鐘內，針對北部地區的不同地點發布17次警報。外界日益擔心哈瑪斯盟友真主黨與以色列的跨境衝突可能升級為全面戰爭。

真主黨表示，今天已向8個以軍基地派出「攜帶炸藥的無人機」，並發射「逾200枚」火箭彈，對以軍空襲狙殺真主黨高階指揮官展開報復。

真主黨發布聲明說，為報復敵人昨天在黎國南部泰爾（Tyre）地區發動的「空襲和暗殺行動」，真主黨戰士利用一隊攜帶炸藥的無人機，攻擊以國邊境地區、包括戈蘭高地的以軍基地。

真主黨展開報復後，以軍表示，他們今天鎖定黎國南部的數個目標展開轟炸。

以軍發布聲明稱，在「大量砲彈和可疑空中目標從黎巴嫩進入本國領土後」，軍隊正「攻擊黎巴嫩南部的發射站」。

軍方強調，多數（砲彈和空中目標）已被擊落，造成「本國北部的一些地區發生火災」。