支持巴勒斯坦 抗議人士攀上澳洲國會大廈屋頂

支持巴勒斯坦的抗議人士今天爬上澳洲首都坎培拉（Canberra）的國會大廈屋頂，並拉起「從河流到大海，巴勒斯坦終將自由」的標語，指控以色列犯下戰爭罪行。

路透社報導，4名身著深色衣服的抗議人士在澳洲國會大廈屋頂待了約1個小時，他們展開黑色標語，上面寫著「從河流到大海，巴勒斯坦終將自由」字樣，這是親巴勒斯坦人士經常使用的口號。

抗議人士用擴音器發表演說，指責以色列政府犯下戰爭罪，但以色列政府否認這項指控。抗議人士表示：「我們不會忘記，我們不會原諒，我們將繼續抵抗。」抗議人士於當地時間上午11時30分左右收起標語，隨即被員警帶走。

議員們強烈譴責國會大廈這起嚴重的維安事件，屬於反對派的內政部發言人派特森（James Paterson）在社群平台X發文表示，「這是嚴重違反國會安全的行為」。

以哈戰爭去年10月7日爆發，當時巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的槍手闖入以色列南部；以色列表示，哈瑪斯殺害1200人，並將約250名人質帶回加薩（Gaza）。

據加薩衛生部表示，以色列發動的報復性攻擊已造成近3萬8000人死亡，並讓這塊建築物密集的沿海飛地化為廢墟。

聯合國上個月一項調查發現，以色列和哈瑪斯都在加薩戰爭初期犯下戰爭罪，以色列的行動也構成危害人類罪，因為雙方的攻擊都造成大量平民喪生。

自以哈戰爭開打以來，澳洲多次出現親巴勒斯坦的抗議活動，包括每週在主要城市舉行的示威，以及長達數月的大學校園占領。

澳洲目前不承認巴勒斯坦國家地位，但外交部長黃英賢5月表示，澳洲可能會在以色列和巴勒斯坦當局的正式和平進程完成前承認其國家地位。