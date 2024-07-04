真主黨再度折將 百枚火箭猛攻報復以色列

黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）表示，今天向以色列陣地發射100多枚火箭，報復以軍狙殺一名真主黨高階指揮官；這是真主黨近幾週來第二度折將。

一名接近真主黨的消息人士告訴法新社，以色列對泰爾（Tyre）一輛汽車發動攻擊，擊斃一名負責黎巴嫩南部3區之一的真主黨指揮官。這名消息人士因未獲授權對媒體談論此事而要求匿名。

有伊朗在背後撐腰的真主黨說：「指揮官納瑟（Mohammed Naameh Nasser）在攻擊中殞命。」這是真主黨迄今陣亡的最高階軍官之一。

真主黨表示，他們發射「100枚卡幽沙式（Katyusha）火箭」，攻擊以色列在戈蘭高地（GolanHeights）的兩個陣營，作為納瑟遇襲喪命「報復行動的一環」。

以色列軍方表示，以軍「消滅了」納瑟，稱他是負責自黎巴嫩西南部向以色列開火的「阿濟茲部隊」（Aziz Unit）指揮官。

消息人士說，納瑟與6月遭以色列襲擊身亡的真主黨高階指揮官阿布杜拉（Taleb Abdallah）級別相同；當時黎巴嫩軍方消息人士稱，阿布杜拉是真主黨迄今陣亡的「最重要」指揮官。