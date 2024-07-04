傳以色列、哈瑪斯接近達成停火協議！就等內唐亞胡點頭
CNN報導，以色列消息人士稱，以色列和哈瑪斯似乎即將達成停火和人質釋放協議，哈瑪斯的最新回應將有助於讓談判進入詳細階段，但一切仍需以色列總理內唐亞胡點頭。
以色列官員指出，目前一切都尚未有定論，內唐亞胡必須要先批准進入下一階段談判，可能需要花費數周的時間來協商細節，包含釋放哪些巴勒斯坦囚犯來換取人質，還有人質釋放的順序。
以色列談判代表將在未來幾天內與政治高層會面，以決定是否進入詳細談判階段。
哈瑪斯發言人奈姆（Basem Naim）證實，他們已對以色列提的協議做出回應，並轉交給卡達和埃及調解人，且再次重申全面停火的要求，稱「我們提出了一些要求，旨在確保達成全面停火和以色列軍隊撤出。」
主導談判的以色列情報機構「摩薩德」3日證實，卡達與埃及的調解人已向以色列提交哈瑪斯的最新回應，稱以色列正在評估這些意見，將會向調解人傳達後續回應，但未說明具體細節。
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