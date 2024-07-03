以色列再對加薩多處發動激戰 釀10多死數萬人再逃難

中央社／ 加薩3日綜合外電報導
以色列一輛裝甲運兵車2日在以色列接近加薩附近調動。歐新社
以色列一輛裝甲運兵車2日在以色列接近加薩附近調動。歐新社

以色列軍隊今天凌晨轟炸加薩走廊北部加薩市、南部拉法市和中部數處，造成10多人死亡，並在兩市與哈瑪斯激戰。這使得近期才依令再次遷徙的數萬巴勒斯坦人又得找避難處。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）10天前才表示，他們與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交戰的「激烈階段」正在緩和，如今以軍卻再度對加薩市（Gaza City）的舒賈亞區（Shujaiya，又稱西傑亞區Shejaia）進行大量空襲和砲擊。

據法新社記者說法，舒賈亞區昨天夜裡有數架阿帕契（Apache）直升機和以色列無人機飛越上空，街上也迴盪大量槍響。路透社則引述醫護人員報導，當地一場空襲造成4死17傷。

加薩走廊的民防局則表示，加薩市北方的一棟民宅遭到空襲擊中，有7人喪命。

另據加薩衛生官員表示，位於加薩走廊中部迪爾巴拉省（Deir al-Balah）的馬加齊（Al-Maghazi）難民營遭到以色列2次空襲，奪走5名巴勒斯坦人性命；更往南在省會迪爾巴拉市，則有1輛車遭到空襲擊中，造成3人死亡。

加薩衛生部官員還說，在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），以色列空襲擊中一棟房屋，釀成當地納瑟醫院（Nasser Hospital）的燒燙傷暨整形外科部主任哈姆丹（Hassan Hamdan）一家人身亡。但路透社尚無法核實消息，以色列軍方也未對相關說法置評。

在拉法市中心的2處地點，以軍和哈瑪斯戰士昨天夜裡持續戰鬥。以軍戰車已奪下拉法的數個區，近幾天並朝市區的西方和北方進一步挺進。這使得數十萬已逃離家園的巴勒斯坦人所處困境令人愈來愈擔憂。

以色列軍方表示，其空軍在24小時內打擊了加薩走廊各地「50多個恐怖基礎設施地點」，其地面部隊也「消滅恐怖分子」及其所處的地道，並發現包括AK-47突擊步槍在內的武器。

以軍還說，其部隊持續在拉法執行目標明確且有情報根據的任務，瓦解了數個軍事地點及殺死數名巴勒斯坦武裝分子。

以色列軍方一週前才對加薩市舒賈亞區發布撤離令，6月30日再下令汗尤尼斯和拉法附近的一片較大區域疏散，引發外界擔憂將再度爆發激戰，當地數萬名巴勒斯坦人也再度啟程逃難。

迪爾巴拉市如今擠滿數十萬加薩各地逃來的巴勒斯坦人，居民抱怨飲用水嚴重短缺，且基本糧食價格飆漲。

以色列 巴勒斯坦 空襲

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