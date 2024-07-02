一家團圓不到一個月！獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

耶路撒冷郵報報導，以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）華裔母親莉奧拉（Liora Argamani）2日上午因腦癌逝世。

阿加瑪尼29日才首度對外發聲，透露被俘虜的8個月最擔心見不到癌末母親最後一面，沒想到時隔3日，莉奧拉便因腦癌離世，得年61歲。

以軍6月8日在加薩中部兩個地點同時進行救援行動，成功救出包含阿加瑪尼在內共4名人質。阿加瑪尼是以中混血兒，去年10月7日遭哈瑪斯槍手強押上機車，拚命呼救「別殺我」的影片在社群平台瘋傳。

阿加瑪尼6月29日首度透過影片對外發聲，談到作為獨生女，面對母親罹患腦癌末期，被俘虜的期間最憂心父母，「經歷8個月生死未知的日子，能夠陪伴在母親身邊，我深感榮幸」。

諾亞的母親莉奧拉來自中國湖北省武漢市，一直在與末期腦癌搏鬥，曾多次公開表達希望見到女兒的心願，曾向美國總統拜登懇求，希望去世前有「最後一次擁抱女兒」的機會。