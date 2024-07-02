快訊

夫遭爆捲胞姊洗錢案、幫付律師費 徐巧芯嗆「可笑」：毫無根據的抹黑

民進黨指媽祖廟選邊站？來看「與神同行」不能說的秘密

畢典爆打老師！台生沒錄取北大 又被復旦大學開除學籍

兩國方案現曙光？內唐亞胡私下態度轉變 不排除自治政府基層管理加薩

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列知情官員透露，總理內唐亞胡私下態度有所轉變，不排除由巴勒斯坦自治政府「基層人員」協助治理戰後加薩。路透
以色列知情官員透露，總理內唐亞胡私下態度有所轉變，不排除由巴勒斯坦自治政府「基層人員」協助治理戰後加薩。路透

若干以色列知情官員透露，總理內唐亞胡私下態度有所轉變，不排除由巴勒斯坦自治政府「基層人員」協助治理戰後加薩。

過去數月，總理內唐亞胡辦公室一直公開反對在加薩戰後計畫納入巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）治理可能，而兩名以色列官員表示，這項命令嚴重妨礙制定具體計畫的進程。

內唐亞胡上周接受「第14頻道」（ Channel 14 Television）才喊話不會允許巴勒斯坦在加薩建國，同時表示「還沒準備好把加薩給巴勒斯坦自治政府」。

不過，以色列時報援引三名知情官員報導，內唐亞胡私下態度有所轉變，向國內右派表示，有意在取得周邊鄰國支持下，在加薩建立「民間行政組織」，並且可能交由「巴勒斯坦基層人員」（local Palestinians）掌理。

兩名以色列和一名美國官員上周亦證實，內唐亞胡高級幕僚私下得出結論，如果以色列希望戰後交由民間人員管理加薩事務，那麼與巴勒斯坦自治政府有關聯的個人是以色列唯一可行的選項。

一名以色列安全官員說，「巴勒斯坦基層人員」是以色列對「巴勒斯坦自治政府轄下個人」的代號。

另一名以色列官員也提到，內唐亞胡開始區分自治政府領導高層，如主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），和「較低層級」的人員，這些基層人員多半已經在加薩機構服務，適合運作加薩民間事務。

可是，讓阿巴斯在以色列拒絕兩國方案的前提下授權底下官員和機構辦事的可能性極小。

不過，第二名以色列官員解釋，內唐亞胡依舊反對加薩控制權交由「現行巴勒斯坦自治政府」，但是倘若自治政府實施重大改革，大幅解決約旦河西岸的恐怖主義煽動問題，內唐亞胡可能會在兩國方案上更有彈性。

以色列 內唐亞胡 加薩走廊 巴勒斯坦

延伸閱讀

內唐亞胡稱將兵力北調 接下來準備要打真主黨

內唐亞胡喊結束以哈激戰階段 將鎖定黎巴嫩真主黨

內唐亞胡喊話白宮：以色列生存之戰需美國彈藥

拜登政府取消美以高級戰略會議 批內唐亞胡不實指控「忘恩負義」

相關新聞

兩國方案現曙光？內唐亞胡私下態度轉變 不排除自治政府基層管理加薩

若干以色列知情官員透露，總理內唐亞胡私下態度有所轉變，不排除由巴勒斯坦自治政府「基層人員」協助治理戰後加薩。

加薩醫師曝以色列監獄暴行！醫官參與虐待 獄友慘被截肢

加薩規模最大的希法醫院（Al-Shifa hospital）負責人薩爾密亞（Mohammed Abu Salmiya）7...

以色列猛攻加薩 哈瑪斯盟友稱對以邊境發射火箭

「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」宣稱對以色列發動火箭襲擊後，以軍今天猛攻加薩走廊南部主要城市，加薩走廊各地持續進行激烈砲擊與交...

母背嬰當人肉炸彈 奈及利亞3起連環爆炸 釀18死48傷

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奈及利亞東北部博爾諾州（Borno）29日相近時間、不同地點發生3起連環爆炸，當局證實...

伊朗政權迴護真主黨厲聲警告 以色列交長反嗆「應被摧毀」

伊朗駐聯合國代表團昨天警告，若以色列對黎巴嫩發動全面軍事侵略，將引發「毀滅性戰爭」。以色列外交部長卡茲今天對此表示，單看...

「只是浪費時間」…哈瑪斯高階官員收更新協議：加薩停火談判毫無進展

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發言人哈姆丹（Osama Hamdan）今天表示，針對以哈戰爭停火協議的談判並無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。